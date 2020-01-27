Кто купил новые украинские долги, – данные Минфина

Юридически завершен выпуск новых ценных бумаг

27 января Украина провела расчеты по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) на сумму 1,25 млрд евро. Они выпущены с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.

Как сообщает пресс-служба Минфина, бумаги находятся в листинге на бирже Euronext (Дублин, Ирландия).

Еврооблигации размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%), пенсионных и страховых фондов (6%). При этом доля банков составила 2%.

Основную часть выпуска выкупили инвесторы из Великобритании (42%), США (34%) и стран Евросоюза (19%). Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5%.

"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: