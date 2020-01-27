Кто купил новые украинские долги, – данные Минфина
2020-01-27 22:08:54
Юридически завершен выпуск новых ценных бумаг
27 января Украина провела расчеты по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям) на сумму 1,25 млрд евро. Они выпущены с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году.
Как сообщает пресс-служба Минфина, бумаги находятся в листинге на бирже Euronext (Дублин, Ирландия).
Еврооблигации размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%), пенсионных и страховых фондов (6%). При этом доля банков составила 2%.
Основную часть выпуска выкупили инвесторы из Великобритании (42%), США (34%) и стран Евросоюза (19%). Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5%.
"Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае появилось сообщение, что Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуска бондов, размещенных в октябре 2018 года.
- Украина 20 июня получила средства от размещения еврооблигаций в объеме EUR1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года.