Украинское одиночество. Как в Давосе зазывали инвесторов в страну, а они не пришли
2020-01-30 15:17:00
Всемирный экономический форум в Давосе — особый мир, который существует всего четыре дня в году и словно магнит притягивает политиков, бизнесменов и активистов. Место встречи идеологий и людей, которые никогда не пересекутся в другом месте
Морозное январское утро в Давосе. На Променаде, главной улице горнолыжного курорта, в потоке людей лавирует высокий пожилой мужчина с горящими голубыми глазами и седой всклокоченной бородой. На нём красная бутафорская мантия в пол и остроконечная шапка звездочёта, которая ещё больше возвышает его над толпой. За собою старик тащит тележку с какими-то книгами и листовками, к которой зачем-то прикреплена гигантская плюшевая ладонь на длинной пружине. "Я Шваб Клаус, я творю чудеса", — периодически выкрикивает старик, разгоняя прохожих.
Альтер-эго безобидного городского сумасшедшего, судя по всему, возомнило себя гибридом мифического Санта-Клауса и реального Клауса Шваба, швейцарского экономиста, который в 1971 году провёл в Давосе "Европейскую конференцию менеджмента". Эта конференция со временем переросла во Всемирный экономический форум — самый престижный политический и бизнес-ивент в мире, на который ежегодно собираются представители мировых элит.
Парадокс, но образ ненормального деда органично вписывается в царящую в Давосе атмосферу, где топы крупных компаний не стесняются есть из бумажных стаканчиков гороховый суп и стоять в очереди за бесплатным чаем, попутно обсуждая мировые тренды в политике и бизнесе, технологии будущего и способы изменить мир. Тем более спорить им есть о чём. Среди участников ВЭФ-2020, состоявшегося 21–24 января, были как президент США Дональд Трамп, так и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Их видение будущего кардинально отличается, но оба получили возможность быть услышанными.
Официальная часть
Раннее утро, идёт снег и ещё темно, но по швейцарским дорогам с идеальным асфальтом можно спокойно гнать под 100 км в час, невзирая на горные серпантины. Внезапно эта идиллия прекращается — впереди пробка на несколько километров. Судя по водителям, вышедшим из машин покурить, стоит она давно и прочно. В пробке говорят, что полиция перекрыла дорогу, поскольку ждёт вертолёт с Дональдом Трампом. Пока его кортеж не проедет от вертолётной площадки в конференц-холл, никто не сдвинется с места. Так и получилось — перед блокпостом вереница машин прождала около часа.
Выступление Трампа стало одним из ключевых событий форума, хотя говорил он не совсем о том, чего все ждали. Но Трамп на то и Трамп, чтобы поражать экстравагантностью. Вместо экологии он говорил о росте экономики, чем изрядно раздосадовал экоактивистку Грету Тунберг, сидевшую в зале: "США переживают экономический бум, ранее невиданный в мире. Америка процветает. Америка выигрывает, как никогда раньше". Что же касается ответственности за экологические судьбы мира, американский президент ограничился призывом не слушать пессимистов: "Мы должны сказать "нет" неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма".
Впрочем, отмахнувшийся от экологических проблем Дональд Трамп ничуть не помешал корпорациям выстраивать коммуникационную кампанию именно на проблемах окружающей среды — в десятках раскиданных по Давосу представительствах компаний только слышно и было о грандиозных разработках по изготовлению тары из биоразлагаемого пластика, снижении выбросов, сортировке отходов и миллионах высаженных деревьев. О том, что, по разделяемой многими учёными теории, изменения климата зависят не столько от хозяйственной деятельности человека, сколько от естественного и цикличного процесса смещения земной оси, никто из представителей бизнес-сообщества предпочитал не говорить.
А вот у украинцев едва ли не больший интерес, чем выступление Трампа и философа Юваля Ноя Харрари, вызвала речь родного президента. Владимир Зеленский говорил в Давосе очевидные и понятные всем вещи: о желании вступить в ЕС, о необходимости поддержки Украины в конфликте с Россией, о стремлении привлечь инвесторов. Судя по всему, для участников ВЭФ тезисы, которые пытался донести украинский президент, были и так понятны, поэтому особого наплыва слушателей на выступлении украинского президента не было. Интереснее другое — дискуссию с Зеленским модерировал лично Клаус Шваб. На языке ВЭФ это означает, что мировые финансовые элиты интересуются и пристально следят за действиями украинского гаранта.
Заходите, открыто!
По традиции, в Украине обсуждали не идеи Зеленского, а то, сколько стоила его поездка в Давос и почему многочисленные украинцы, поехавшие на ВЭФ, не пришли его послушать. Ответ предельно простой: от Украины Клаус Шваб пригласил всего семь человек. Лишь они могли бесплатно попасть в конгресс-холл, где проходили основные мероприятия форума. Все остальные за это должны были платить. Годовое членство во Всемирном экономическом форуме стоит от $52 тыс., ещё $19 тыс. "административного сбора" придётся выложить за право присутствовать на основном событии ВЭФ в Давосе. Так что билеты на ВЭФ покупают очень немногие. Главным образом топы международных корпораций, которым нужно за короткое время переговорить с чиновниками из многих стран и внушить им лоббируемые их структурами идеи. Впрочем, даже не все топы покупают билет на форум. Многие из них обходятся "отельным бейджем", который выдают любому человеку, забронировавшему на дни форума в Давосе гостиницу. Хотя в конгресс-холл с таким бейджем не попадёшь, штука это удобная, с ней можно парковаться в перекрытом центре города, что в дни ВЭФ очень важно. Чтобы осознать масштаб транспортных проблем городка во время форума, достаточно было увидеть топчущегося на тротуаре в ожидании подачи авто у входа в Украинский Дом Виктора Пинчука и его помощницу, уговаривавшую олигарха немного подождать, потому что тут с парковкой очень строго. Можно ли себе представить аналогичную ситуацию в Киеве — вопрос риторический.
Одним словом, из многочисленных украинцев, приехавших в Давос в дни проведения ВЭФ, на самом форуме практически никто и не был. Все они приехали на так называемый открытый Давос — частные мероприятия, которые в дни ВЭФ может проводить любой желающий, арендовав помещение на главной улице города. Обычно такие помещения, "дома", в дни ВЭФ открывают крупные корпорации и международные бизнес-медиа. Однако в последние годы свои представительства в Давосе начали организовывать страны, ищущие инвесторов. Как правило, третьего мира. Из относительно развитых государств "дома" в Давосе есть только у Польши и России.
С привлечением инвестиций у Украины, несмотря на пламенное выступление премьера Алексея Гончарука на "Украинском завтраке", пока не очень. Среди представителей крупного бизнеса на "завтраке" и в "доме" были замечены лишь родные Вадим Новинский, Александр Ярославский, Юрий Косюк, Василий Хмельницкий и Сергей Тарута. Зато сам Украинский Дом стал одним из знаковых мест Давоса. Хоть там и не наливали дорогое шампанское, как у россиян, у входа всегда стояла толпа из представителей стартаперской тусовки и "продвинутых" бизнесменов средней руки, приехавших в Швейцарию ради возможности послушать о цифровой трансформации, бизнес-трендах и новинках маркетинга, а затем обсудить идеи спикеров за чашкой бесплатно налитого в "доме" какого-то арабского банка кофе. Именно в этом и кроется подлинный дух Давоса, дух постоянных изменений и стремления к совершенству. И если украинскому среднему классу присущ такой дух, рано или поздно страну ждёт процветание. Даже инвестиции найдутся.
Новая нормальность
Украинцы, побывавшие в Давосе во время проведения там Всемирного экономического форума, рассказывают о впечатлениях от увиденного и услышанного и о том, насколько эффективно отработала украинская делегация
Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, об изменениях в мировой архитектуре
"Сложно подобрать лучший оборот, чем тот, который был использован президентом Зеленским, когда он говорил о текущем состоянии мировой архитектуры. Мы действительно имеем дело с новой нормальностью — New Normality. Всё, что было ненормально ещё вчера, уже стало абсолютно нормальным сегодня.
Для любого, кто следил за ключевыми выступлениями в Давосе, понятно, что New Normality распространяется не только на мировую архитектуру безопасности, а и на международную экономическую и торговую архитектуру. В первый день форума высказывались абсолютно диаметральные точки зрения на ключевые вопросы современности, начиная от президента Трампа и заканчивая Гретой Тунберг, что тоже есть частью New Normality.
New normality — это когда изменения ранее достигнутых договорённостей, например, в рамках ВТО, воспринимаются как абсолютно нормальные. В New Normality торговые войны — часть новой философии, а табу на слово протекционизм "мягко игнорируется".
Ольга Афанасьева, исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), о настроениях в Давосе и технологическом потенциале Украины
"Темой Всемирного экономического форума, которая пронизывала все активности мероприятия и, в частности, Украинского Дома, стало изменение климата и обеспечение устойчивого развития нашей планеты.
Мы глубоко убеждены, что составляющей, которая обеспечит взаимосвязь между странами и будет способствовать реализации целей устойчивого развития ООН, выступают технологии. Украина имеет все возможности, для того чтобы играть сильную роль в формировании устойчивого и сплочённого мира вместе с другими странами.
Украинский Дом в Давосе — это прекрасная возможность продемонстрировать мировым лидерам бизнеса, что Украина является мощным центром информационных технологий, инфраструктуры и сельского хозяйства".
Виталий Седлер, сооснователь и генеральный директор IT-компании Intellias, о манифесте Давоса-2020 и этичности технологий
"В этом году WEF в Давосе выкатил новый манифест — "Универсальная цель компании в четвёртой промышленной революции". В нём речь идёт не о технологиях, а о смене капиталистической модели экономики от классической, когда компании работают в пользу акционеров на новую модель, когда компании работают в пользу всех привлечённых заинтересованных сторон: акционеров, клиентов, персонала, подрядчиков, общества и т. д.
Но причём здесь технологии и четвёртая индустриальная революция? А притом, что сейчас технологии получают столь серьёзное влияние на всех и вся, и меняются настолько скоро, что возникают существенные риски того, что неэтичное или неаккуратное использование технологий приведёт к социальным катастрофам. Поэтому бизнес должен думать не только об интересах акционеров".
Евгения Кравчук, народный депутат от "Слуги народа", о том, что нужно сделать Украине после форума в Давосе
"Заявление президента о желании привлечь в Украину инвестиции заинтересовало мировую общественность. У нас есть потенциал, но мы прекрасно понимаем, что деньги в нашу страну не придут сами собой. Нам предстоит разработать долгосрочную стратегию развития государства".
Оксана Маркарова, министр финансов Украины, о турборежиме Давоса и провозглашённых на форуме подходах государства к привлечению инвестиций
"Пребывание в Давосе прошло в турборежиме, и за почти полтора дня удалось принять участие во многих важных встречах на высоком уровне с МВФ, ЕБРР, "Каргилл" и другими, провести ряд встреч с коллегами-министрами, принять участие в заседании Национального инвестсовета.
И президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Алексей Гончарук озвучили месседжи, что Украина не только открыта для инвестиций, но мы чётко понимаем системные проблемы, которые беспокоят бизнес. Пока мы строим постоянные институты и проводим реформы, которые решат эти проблемы системно, появляется ряд инициатив, уже сейчас делающих климат более благоприятным (это и введение индивидуальных соглашений, и дополнительные стимулы участия в приватизации, и арбитраж)".
Эрик Найман, управляющий партнёр Capital Times, об озвученной в Давосе украинской инициативе создания особых привилегий для инвесторов, готовых вложить в Украину от $100 млн
"На мой взгляд, это крайне неверный подход, который ведёт Украину не в будущее, а в прошлое, когда одним создаётся режим преференций за счёт других.
Правильный подход — это когда все равны перед законом. Чиновники и государство обязаны обеспечить равный доступ всем людям и инвесторам к своим услугам. Если крупным предлагается английское право, то и мелкому инвестору оно нужно.
Инвестор со $100 млн и более обычно инвестирует не свои деньги, а деньги государства, если речь идёт о госфонде национального благосостояния, или своей компании. А инвестор в маленькую кофейню или торговый киоск инвестирует обычно свои, и часто последние, деньги.
Поэтому на самом деле государство обязано в первую очередь защищать маленьких инвесторов, а не крупных. У крупных есть армия юристов. А маленький инвестор беззащитен перед армией чиновников и силовиков".
Владимир Фесенко, политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента"
"На некоторые мероприятия форума в Давосе приглашают только лидеров государств и бизнесменов, которые платят за участие. От Украины в них принимали участие семь человек. В том числе президент Владимир Зеленский, бизнесмен Виктор Пинчук и народный депутат Вадим Новинский.
По сравнению с предыдущими форумами (я был в Давосе три года назад) представителей Украины было намного больше. Работа велась интенсивно. Ежедневно в Украинском Доме проходило по несколько мероприятий. В них принимали участие президенты и премьер-министры других государств. А на Украинском завтраке (главное мероприятие украинской части Давоса) был аншлаг. Помимо основных участников приехали иностранные бизнесмены. Тот факт, что у нас есть в Давосе своя площадка (как, например, у России, Польши и других европейских государств), имеет огромное значение. Это говорит о том, что Украина интересна Европе и миру. Кроме того, отечественные народные избранники могут получить в Давосе неоценимый опыт общения с иностранными коллегами. Особенно те из них, кто после Давоса отправился на сессию ПАСЕ".
Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности", об упущенных возможностях украинской делегации
"Я впервые был в Давосе, представлял "Европейскую солидарность". У нашей партии есть принцип, что за пределами Украины оппозиция и власть должны работать во благо нашей страны. Но меня поразил непрофессионализм нашей власти. Неужели нельзя было подготовиться к столь ответственной поездке?! Провести работу, чтобы во время выступления нашего президента в зале присутствовали люди, привезти готовые инвестиционные проекты и показать их инвесторам. На форуме в Давосе действительно можно найти инвестиции, которые так необходимы нашему государству, но наша власть почему-то не использовала эту возможность".