Украинское одиночество. Как в Давосе зазывали инвесторов в страну, а они не пришли

Всемирный экономический форум в Давосе — особый мир, который существует всего четыре дня в году и словно магнит притягивает политиков, бизнесменов и активистов. Место встречи идеологий и людей, которые никогда не пересекутся в другом месте

Морозное январское утро в Давосе. На Променаде, главной улице горнолыжного курорта, в потоке людей лавирует высокий пожилой мужчина с горящими голубыми глазами и седой всклокоченной бородой. На нём красная бутафорская мантия в пол и остроконечная шапка звездочёта, которая ещё больше возвышает его над толпой. За собою старик тащит тележку с какими-то книгами и листовками, к которой зачем-то прикреплена гигантская плюшевая ладонь на длинной пружине. "Я Шваб Клаус, я творю чудеса", — периодически выкрикивает старик, разгоняя прохожих.

Альтер-эго безобидного городского сумасшедшего, судя по всему, возомнило себя гибридом мифического Санта-Клауса и реального Клауса Шваба, швейцарского экономиста, который в 1971 году провёл в Давосе "Европейскую конференцию менеджмента". Эта конференция со временем переросла во Всемирный экономический форум — самый престижный политический и бизнес-ивент в мире, на который ежегодно собираются представители мировых элит.

Парадокс, но образ ненормального деда органично вписывается в царящую в Давосе атмосферу, где топы крупных компаний не стесняются есть из бумажных стаканчиков гороховый суп и стоять в очереди за бесплатным чаем, попутно обсуждая мировые тренды в политике и бизнесе, технологии будущего и способы изменить мир. Тем более спорить им есть о чём. Среди участников ВЭФ-2020, состоявшегося 21–24 января, были как президент США Дональд Трамп, так и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Их видение будущего кардинально отличается, но оба получили возможность быть услышанными.

Официальная часть

Раннее утро, идёт снег и ещё темно, но по швейцарским дорогам с идеальным асфальтом можно спокойно гнать под 100 км в час, невзирая на горные серпантины. Внезапно эта идиллия прекращается — впереди пробка на несколько километров. Судя по водителям, вышедшим из машин покурить, стоит она давно и прочно. В пробке говорят, что полиция перекрыла дорогу, поскольку ждёт вертолёт с Дональдом Трампом. Пока его кортеж не проедет от вертолётной площадки в конференц-холл, никто не сдвинется с места. Так и получилось — перед блокпостом вереница машин прождала около часа.

Выступление Трампа стало одним из ключевых событий форума, хотя говорил он не совсем о том, чего все ждали. Но Трамп на то и Трамп, чтобы поражать экстравагантностью. Вместо экологии он говорил о росте экономики, чем изрядно раздосадовал экоактивистку Грету Тунберг, сидевшую в зале: "США переживают экономический бум, ранее невиданный в мире. Америка процветает. Америка выигрывает, как никогда раньше". Что же касается ответственности за экологические судьбы мира, американский президент ограничился призывом не слушать пессимистов: "Мы должны сказать "нет" неугомонным пророкам конца света. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма".

Впрочем, отмахнувшийся от экологических проблем Дональд Трамп ничуть не помешал корпорациям выстраивать коммуникационную кампанию именно на проблемах окружающей среды — в десятках раскиданных по Давосу представительствах компаний только слышно и было о грандиозных разработках по изготовлению тары из биоразлагаемого пластика, снижении выбросов, сортировке отходов и миллионах высаженных деревьев. О том, что, по разделяемой многими учёными теории, изменения климата зависят не столько от хозяйственной деятельности человека, сколько от естественного и цикличного процесса смещения земной оси, никто из представителей бизнес-сообщества предпочитал не говорить.

А вот у украинцев едва ли не больший интерес, чем выступление Трампа и философа Юваля Ноя Харрари, вызвала речь родного президента. Владимир Зеленский говорил в Давосе очевидные и понятные всем вещи: о желании вступить в ЕС, о необходимости поддержки Украины в конфликте с Россией, о стремлении привлечь инвесторов. Судя по всему, для участников ВЭФ тезисы, которые пытался донести украинский президент, были и так понятны, поэтому особого наплыва слушателей на выступлении украинского президента не было. Интереснее другое — дискуссию с Зеленским модерировал лично Клаус Шваб. На языке ВЭФ это означает, что мировые финансовые элиты интересуются и пристально следят за действиями украинского гаранта.

Заходите, открыто!

По традиции, в Украине обсуждали не идеи Зеленского, а то, сколько стоила его поездка в Давос и почему многочисленные украинцы, поехавшие на ВЭФ, не пришли его послушать. Ответ предельно простой: от Украины Клаус Шваб пригласил всего семь человек. Лишь они могли бесплатно попасть в конгресс-холл, где проходили основные мероприятия форума. Все остальные за это должны были платить. Годовое членство во Всемирном экономическом форуме стоит от $52 тыс., ещё $19 тыс. "административного сбора" придётся выложить за право присутствовать на основном событии ВЭФ в Давосе. Так что билеты на ВЭФ покупают очень немногие. Главным образом топы международных корпораций, которым нужно за короткое время переговорить с чиновниками из многих стран и внушить им лоббируемые их структурами идеи. Впрочем, даже не все топы покупают билет на форум. Многие из них обходятся "отельным бейджем", который выдают любому человеку, забронировавшему на дни форума в Давосе гостиницу. Хотя в конгресс-холл с таким бейджем не попадёшь, штука это удобная, с ней можно парковаться в перекрытом центре города, что в дни ВЭФ очень важно. Чтобы осознать масштаб транспортных проблем городка во время форума, достаточно было увидеть топчущегося на тротуаре в ожидании подачи авто у входа в Украинский Дом Виктора Пинчука и его помощницу, уговаривавшую олигарха немного подождать, потому что тут с парковкой очень строго. Можно ли себе представить аналогичную ситуацию в Киеве — вопрос риторический.

Одним словом, из многочисленных украинцев, приехавших в Давос в дни проведения ВЭФ, на самом форуме практически никто и не был. Все они при­ехали на так называемый открытый Давос — частные мероприятия, которые в дни ВЭФ может проводить любой желающий, арендовав помещение на главной улице города. Обычно такие помещения, "дома", в дни ВЭФ открывают крупные корпорации и международные бизнес-медиа. Однако в последние годы свои представительства в Давосе начали организовывать страны, ищущие инвесторов. Как правило, третьего мира. Из относительно развитых государств "дома" в Давосе есть только у Польши и России.

С привлечением инвестиций у Украины, несмотря на пламенное выступление премьера Алексея Гончарука на "Украинском завтраке", пока не очень. Среди представителей крупного бизнеса на "завтраке" и в "доме" были замечены лишь родные Вадим Новинский, Александр Ярославский, Юрий Косюк, Василий Хмельницкий и Сергей Тарута. Зато сам Украинский Дом стал одним из знаковых мест Давоса. Хоть там и не наливали дорогое шампанское, как у россиян, у входа всегда стояла толпа из представителей стартаперской тусовки и "продвинутых" бизнесменов средней руки, приехавших в Швейцарию ради возможности послушать о цифровой трансформации, бизнес-трендах и новинках маркетинга, а затем обсудить идеи спикеров за чашкой бесплатно налитого в "доме" какого-то арабского банка кофе. Именно в этом и кроется подлинный дух Давоса, дух постоянных изменений и стремления к совершенству. И если украинскому среднему классу присущ такой дух, рано или поздно страну ждёт процветание. Даже инвестиции найдутся.