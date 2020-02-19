Найти работу. Самые высокооплачиваемые профессии 2020 года

2020-02-19 18:35:00

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Аналитики портала для поиска работы LinkedIn назвали топ-15 наиболее перспективных профессий этого года. При составлении рейтинга они изучили динамику востребованности и роста зарплат на рынке труда за последние пять лет. Фокус рассказывает, какие специалисты смогут без проблем найти высокооплачиваемую работу

Специалист по искусственному интеллекту (Artificial Intelligence Specialist)

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Среднегодовая зарплата: $136 тыс.

Работа в области искусственного интеллекта предоставляет лучшие возможности для строительства успешной карьеры. Спрос на таких специалистов каждый год растёт на 74%. Причём взять на работу их могут не только в IT, но и в сфере высшего образования. Вакансии в основном сосредоточены в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бостоне, Сиэтле и Лос-Анджелесе.

Инженер-робототехник (Robotics Engineer)

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Среднегодовая зарплата: $85 тыс.

Робототехника — одна из самых стремительно развивающихся отраслей. Поэтому неудивительно, что инженеры, создающие виртуальных ботов и полноценных роботов, смогут найти высокооплачиваемую работу. Спрос на них растёт ежегодно на 40%.

Специалист по аналитике данных (Data Scientist)

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Среднегодовая зарплата: $143 тыс.

Такие специалисты уже третий год находятся в топе самых перспективных профессий. В последние пять лет спрос на них растёт ежегодно на 37%. По мнению аналитиков, это связано с масштабным использованием статистических данных, а также повышенным вниманием к обработке больших массивов информации в академических исследованиях.

Full-stack-разработчик (Full Stack Engineer)

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Среднегодовая зарплата: $82 тыс.

На рынке труда специалисты, способные принимать активное участие во всех этапах разработки веб-приложений, востребованы не первый год. Ежегодно спрос на них растёт на 35%. Найти работу с такой профессией легче всего в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне и Вашингтоне.

Директор по прибыли (Chief Revenue Officer)

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Среднегодовая зарплата: $330 тыс.

На самую высокооплачиваемую работу среди перспективных профессий могут рассчитывать директора по прибыли. В отчёте LinkedIn говорится, что это относительно новый вид работы, "обусловленный необходимостью лучше понять роль, которую играют продажи и маркетинг в зарабатывании денег для компании". Ежегодно спрос на таких специалистов растёт на 28%.

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