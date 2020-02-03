Кабмин отменил 27 тысяч санкций против импортеров и экспортеров
2020-02-03 16:31:53
В правительстве продолжают упрощать жизнь бизнесу
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины отменило 27 тысяч санкций, наложенных на предприятия , которые занимаются внешней торговлей.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Постановление правительства от 4 декабря 2019 года практически реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях".
"Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили "старые" санкции, то есть отмены получили обратное действие. Это и есть наша миссия – упрощать жизнь бизнесу, а не усложнять его", – сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
В частности, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности к субъектам ВЭД Украины или иностранным субъектам хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:
- наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины "О внешнеэкономической деятельности";
- применение к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, устанавливающего определенные запреты, ограничения или порядок осуществления ВЭД;
- временное приостановление ВЭД в случаях проведения действий, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности.
Как ранее сообщал Фокус:
- НБУ опубликовал проект постановления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов".
- Сообщалось, что если данное постановление будет принято, то инструкцию дополнят предложением: "Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью для совершения операций, связанных с личными нуждами".