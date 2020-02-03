Укргазбанк уже подписал 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%"

Первым заемщиком стал 33-летний предприниматель из Винницы

В первый день действия новой президентской программы для поддержки украинского бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" государственным Укргазбанком уже подписано 11 кредитных соглашений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первым заемщиком стал 33-летний предприниматель из Винницы, он получит 1,5 млн грн на развитие своего дела.

Кроме того, предоставлено еще 16 положительных решений на доступное финансирование согласно заявкам от предпринимателей.

"Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" только стартовала, а мы уже чувствуем большой интерес бизнесменов со всех уголков Украины. Мы уже подписали 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме. Самыми активными пока являются предприниматели из Подолья, Винницы и Киевщины. Уверен, в дальнейшем результаты будут действительно потрясающими, и украинский бизнес получит мощную поддержку для своего развития", – заявил заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер.

Напомним, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом Украины и Кабинетом Министров с целью широкой государственной поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий.

Будут действовать три возможные ставки кредитования – 5%, 7% или 9%, которые будут зависеть от размера бизнеса (до 25 млн грн годовой выручки или от 25 до 50 млн грн) и срока его деятельности (до 12 месяцев, более 12 месяцев). Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.