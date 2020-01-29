Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил первый в Украине ипотечный офис
2020-01-29 12:35:40
Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне без комиссий за оформление
Укргазбанк запустил первый в Украине ипотечный офис. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Для нас, как государственного банка, очень важно совместно с правительством сделать социальный вклад в жизнь украинцев. Мы понимаем насколько актуальной остается проблема собственного жилья для многих семей. Поэтому мы создали первый в Украине ипотечный офис с условиями кредитования, которые будут доступными и не обременительными для большинства украинцев, а также значительно выгоднее аренды жилья", – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Первый собственный взнос от 20% от стоимости жилья.
Узнать о возможной сумме ипотечного кредита в Укргазбанке можно без лишних визитов в банк, заполнив заявку на сайте, а далее – получить свой ипотечный сертификат.
Как ранее сообщал Фокус:
- За месяц после запуска Укргазбанком нового продукта – ЭКО-депозита, средства которого направляются исключительно на финансирование экологических проектов в Украине, украинцы разместили депозитов на сумму 1, 3 млрд грн.
- Агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг Укргазбанка на уровне uaAA с изменением прогноза рейтинга со "стабильного" на "в развитии". Рейтинг надежности банковских вкладов подтвержден на уровне "5+" (отличная надежность).