Восемь украинских стартапов через неделю получат 9 млн грн от государства, – Гончарук

Начат прием заявок для следующего отбора

Украинский Фонд стартапов определил первых получателей грантов от государства. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Победители делятся на две категории. Гранты они получат "уже через неделю", как пообещал премьер.

Seed-гранты по 1,25 млн грн предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки. Их получат:

AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;

BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI – аналитическая экспертная система для стейкхолдеров рынка;

"Правомен" – автоматизированный помощник по юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Другая категория – pre-seed гранты по 625 тыс грн, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Их получат:

Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin – мобильное приложение для контроля воздействия на окружающую среду.

Ожидается, что следующий отбор состоится в начале марта. На него уже поданы три заявки.

Как ранее сообщал Фокус: