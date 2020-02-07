Восемь украинских стартапов через неделю получат 9 млн грн от государства, – Гончарук
2020-02-07 20:08:00
Начат прием заявок для следующего отбора
Украинский Фонд стартапов определил первых получателей грантов от государства. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.
Победители делятся на две категории. Гранты они получат "уже через неделю", как пообещал премьер.
Seed-гранты по 1,25 млн грн предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки. Их получат:
- AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
- GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
- BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;
- FieldBI – аналитическая экспертная система для стейкхолдеров рынка;
- "Правомен" – автоматизированный помощник по юридическим вопросам для помощи населению;
- Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
Другая категория – pre-seed гранты по 625 тыс грн, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Их получат:
- Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
- BioBin – мобильное приложение для контроля воздействия на окружающую среду.
Ожидается, что следующий отбор состоится в начале марта. На него уже поданы три заявки.
Как ранее сообщал Фокус:
- Общий объем программы финансирования в рамках Украинского фонда стартапов составляет 440 млн грн.
- Объявлен конкурс, победители которого – 15 технологических стартапов будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020" в Кремниевой долине.
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