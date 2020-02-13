Депутаты также просят признать неконституционным запрет на обеспечение иска путем остановки решений НКРЭКУ по установлению тарифов на электроэнергию и газ

74 депутата Верховной Рады во главе с Александром Дубинским обратились в Конституционный суд Украины (КСУ) с просьбой разрешить обеспечение судебного иска путем остановки решений Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

В этом состоит суть их 16-страничного конституционного представления, с текстом которого можно ознакомиться на сайте КСУ.

Депутаты хотят, чтобы КСУ признал незаконными положения кодексов и законов, которые запрещают приостановку судом решений ФГВФЛ и НБУ, в том числе связанных с временной администрацией или ликвидацией банков.

Если КСУ поддержит представление, то суды, получив иски владельцев банков, которые признаны неплатежеспособными, в обеспечение исков смогут приостанавливать работу временной администрации, накладывать аресты на имущество банков и Фонда гарантирования. Все это будет затягивать процессы вывода неплатежеспособных банков с рынка и расчеты с их клиентами. Задержка будет зависеть от длительности судебных разбирательств по поводу законности самого признания банка неплатежеспособным. Такие споры обычно длятся годами.

Инициаторы представления считают, что право на обеспечение иска не может быть ограничено, поскольку такое ограничение противоречит статьями 22 и 55 Конституции (права и свободы гражданина гарантируются Конституцией и защищаются судом).

Заодно депутаты попросили признать неконституционным запрет на обеспечение иска путем остановки решений НКРЭКУ по установлению тарифов на электроэнергию и газ, а также путем остановки решений конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Как ранее сообщал Фокус: