Украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, – Гончарук

2020-02-14 16:46:11

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В результате между поставщиками должна возникнуть конкуренция и сумма в платежке снизится

Украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа на следующий сезон.

Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Именно для этого и была разделена платежка, объясняет глава правительства.

"Поставщика больше не будут навязывать. Каждый украинец сможет сам выбирать лучшие условия", – заявил Гончарук.

По его словам, такой подход будет способствовать устранению олигархической монополии и появлению цивилизованного рынка, ведь между поставщиками появится конкуренция и они будут предлагать более дешевый газ.

"Правительство выполнило поручение президента и общая сумма за весь нынешний отопительный сезон будет значительно ниже, чем за предыдущий", – отчитался премьер. 

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