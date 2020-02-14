Украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, – Гончарук
2020-02-14 16:46:11
В результате между поставщиками должна возникнуть конкуренция и сумма в платежке снизится
Украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа на следующий сезон.
Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Именно для этого и была разделена платежка, объясняет глава правительства.
"Поставщика больше не будут навязывать. Каждый украинец сможет сам выбирать лучшие условия", – заявил Гончарук.
По его словам, такой подход будет способствовать устранению олигархической монополии и появлению цивилизованного рынка, ведь между поставщиками появится конкуренция и они будут предлагать более дешевый газ.
"Правительство выполнило поручение президента и общая сумма за весь нынешний отопительный сезон будет значительно ниже, чем за предыдущий", – отчитался премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе украинцы получили две платежки за газ – одну за потребление, а вторую – за транспортировку. Разделение оплаты услуг связано с завершением процедуры анбандлинга "Нафтогаза".
- Позже Гончарук заявил, что Кабмин работает над объединением платежек за потребление и транспортировку газа.