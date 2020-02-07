Плата за доставку газа сохранится, но платежка будет одна, – Гончарук

По словам премьера, сейчас украинцы за газ платят значительно меньше, чем в прошлом году

Кабмин работает над тем, чтобы объединить в одну платежки за потребление и транспортировку газа. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"О двух платежках – это правильный шаг, но действительно правильнее, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. Правильно разделить эти услуги, но организовать таким образом, чтобы это был один документ. Мы над этим работаем, это полномочия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – это было их решение. Но, конечно, мы формируем политику, думаю, в ближайшее время сделаем все, чтобы подавать людям информацию в понятном виде", – отметил премьер.

По его мнению, негодование из-за получения двух платежек – это вопрос коммуникации, поскольку, если суммировать оплату за потребление и транспортировку газа, общая сумма будет значительно ниже, чем в прошлом году.

"Каждый человек платит значительно меньше, чем в прошлом году. И это не только потому, что зима теплая и так далее. Это манипуляции. Вы приняли закон о анбандлинге Нафтогаза. Это дало нам возможность завершить переговоры с европейцами и россиянами. Это привело к тому, что цена на газ, в том числе, абсолютно ниже, чем могла бы быть", – подчеркнул премьер.

Напомним, с января украинцы стали получать две платежки за газ – одну за его потребление и одну за транспортировку. Разделение оплаты услуг связано с завершением процедуры анбандлинга (отделение оператора газотранспортной системы от Нафтогаза). 1 января в Украине начал работу новый оператор газотранспортной системы – одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее материнской компанией являются "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.