Ожидания правительства до 2024 года: рост ВВП на 40% и $50 млрд инвестиций

Отдельным элементом обеспечения благоприятного бизнес-климата должна стать налоговая система, в которой есть потенциал снижения налогов на инвестиции, активности и на труд за счет дополнительной нагрузки на загрязнение окружающей среды, алкоголь, табак и на активы

Главная задача в экономической сфере – обеспечить граждан легальной работой с достойной оплатой и создать условия для собственного бизнеса. Для этого правительство ставит перед собой такие цели: за 5 лет увеличить ВВП 40%, создать не менее 1 млн рабочих мест и привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Такие показатели успешности заложены в экономической стратегии, представленной Министерством экономики.

"Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции – это новые рабочие места, а работа - это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше", – подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

Учитывая, что в Украине степень износа основных фондов доходит до 60%, инвестиции могут иметь очень высокую отдачу.

Для стремительного наращивания инвестиций усилия концентрируются на трех направлениях:

Создание эффективных рынков. Уже демонополизирован рынок спирта. На очереди – создание конкурентных рынков отечественных университетов и медицинских учреждений. Дальше – рынки грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок и энергетики. Инвестиционные инициативы. Во-первых, речь идет о государственных инвестициях в инфраструктуру. Во-вторых, привлечение частных инвесторов в финансирование инфраструктурных объектов через механизм государственно-частного партнерства, и в частности концессий. В-третьих, Приватизация государственных предприятий и банков. В течение этого года правительство планирует продать не менее 300 объектов малой приватизации и пять крупных предприятий. В-четвертых, дальнейшее развитие индустриальных парков. В-пятых, стимулирование банковского кредитования и страхования. Обеспечение благоприятного бизнес климата. Ключевое внимание будет уделяться усилению верховенства права, в частности, через налаживание механизмов верификации через реестры, создание системы коммерческого арбитража, укрепления исполнительской дисциплины по решениям судей.

Отдельным элементом обеспечения благоприятного бизнес-климата должна стать налоговая система, в которой есть потенциал снижения налогов на инвестиции, активности и на труд за счет дополнительной нагрузки на загрязнение окружающей среды, алкоголь, табак и на активы.

Как ранее сообщал Фокус: