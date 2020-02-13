Рада за год купила 171 тыс. стаканчиков. Из них можно сделать башню высотой в 688 метров

Если же сложить длину всех стаканчиков, то получится линия в 16,6 км

Аппарат Верховной Рады в 2019 году закупил 171 тыс. одноразовых стаканчиков: 167 500 – пластиковых и 3500 – бумажных. Об этом сообщает движение "Честно" со ссылкой на ответ аппарата ВРУ на информационный запрос.

В организации подсчитали, что, если все стаканчики вставить один в один, то высота такой "башни" составит 688 метров.

Если же сложить длину всех стаканчиков, то получится линия в 16,6 км (высота одного обычного пластикового стаканчика составляет около 97 мм, а бумажного – около 95 мм).

Отметим, что одноразовые стаканчики в основном используются возле кулеров с водой, которые стоят в кулуарах парламента.

Фото: Честно

Как ранее сообщал Фокус:

В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик. Совет ЕС одобрил директиву, предусматривающая запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.