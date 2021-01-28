"Башня высотой 10,6 км": в 2020 году ВРУ заказала 111 тысяч одноразовых стаканчиков

На одноразовые стаканчики Рада в 2020 году потратила 38,5 тыс. грн, а на приобретение 41,4 тонны бумаги — 2,27 млн грн.

Аппарат Верховной Рады Украины в течение 2020 года закупил 111 000 одноразовых пластиковых и бумажных стаканчиков. Об этом Движению ЧЕСНО сообщили в ответе на соответствующий запрос в ведомство. Аналитики подсчитали, что если поставить все эти стаканчики друг на друга, то высота такой "башни" составит почти 10,6 км.

Если же вставить стаканчики друг в друга, то высота такой "колбасы" составит 444 м.

На закупку такого количества стаканчиков ВРУ потратила 38,5 тыс. грн.

[ + – ] Сколько одноразовых стаканчиков заказал аппарат ВРУ в 2020 году Фото: Рух ЧЕСНО

Также в течение 2020 года аппарат Рады использовал 41,4 тонны бумаги на 2,27 млн грн. Аналитики подсчитали, что площадь этой бумаги составляет 0,52 кв. км, что превышает площадь Ватикана (0,44 кв. км).

[ + – ] Сколько бумаги заказал аппарат ВРУ в 2020 году Фото: Рух ЧЕСНО

Напомним, за 2019 год аппарат ВРУ закупил 171 тыс. одноразовых стаканчиков. Высота башни из такого количества поставленных друг на друга стаканчиков составляет 16,6 км.