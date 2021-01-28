"Башня высотой 10,6 км": в 2020 году ВРУ заказала 111 тысяч одноразовых стаканчиков
На одноразовые стаканчики Рада в 2020 году потратила 38,5 тыс. грн, а на приобретение 41,4 тонны бумаги — 2,27 млн грн.
Аппарат Верховной Рады Украины в течение 2020 года закупил 111 000 одноразовых пластиковых и бумажных стаканчиков. Об этом Движению ЧЕСНО сообщили в ответе на соответствующий запрос в ведомство. Аналитики подсчитали, что если поставить все эти стаканчики друг на друга, то высота такой "башни" составит почти 10,6 км.
Если же вставить стаканчики друг в друга, то высота такой "колбасы" составит 444 м.
На закупку такого количества стаканчиков ВРУ потратила 38,5 тыс. грн.
Также в течение 2020 года аппарат Рады использовал 41,4 тонны бумаги на 2,27 млн грн. Аналитики подсчитали, что площадь этой бумаги составляет 0,52 кв. км, что превышает площадь Ватикана (0,44 кв. км).
Напомним, за 2019 год аппарат ВРУ закупил 171 тыс. одноразовых стаканчиков. Высота башни из такого количества поставленных друг на друга стаканчиков составляет 16,6 км.