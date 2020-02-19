Итальянский миллиардер купил сеть "Люксоптика" у Бориса Ложкина, – СМИ
2020-02-19 12:11:34
Итальянский миллиардер выкупил крупнейшую сеть магазинов оптики
В январе французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков, приобрел крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика".
Об этом сообщает Liga.net.
Конечным владельцем "Люксоптика" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.
Дель Веккио является основателем компании по изготовлению очков Luxottica (Милан, Италия). В 1999 году он приобрел американский бренд очков Ray-Ban.
Ранее "Люксоптика" принадлежала жене экс-главы Администрации Президента Бориса Ложкина и бизнесмену Олегу Калашникову.
Они передали итальянском бизнесмену сразу пять компаний – "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Лента О" и "Новая Виста".
В 2018 году эти пять компаний получили 707 млн грн выручки.
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