МТС продает "Vodafone Украина" азербайджанцам за 734 млн долларов

Украинский оператор принадлежит россиянам через компанию, зарегистрированную в Нидерландах

МТС продает свое мобильное подразеделние в Украине за 734 млн долларов.

Об этом сообщает РБК.

"Vodafone Украина" отойдет OOO Telco Solutions and Investments, "дочке" азербайджанской Bakcell.

"Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", – сообщил президент МТС Алексей Корня.

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Сделку МТС совершит через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге.

Bakcell отойдет зарегистрированная в Нидерландах Preludium BV, которая, в свою очередь, выступает единственным акционером "Vodafone Украина".

Bakcell – азербайджанский оператор сотовой связи, основан в 1994 году. В Азербайджане у компании более 4 млн абонентов.

Vodafone Ukraine входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарный акционер – российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

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