Фонд госимущества продал частникам центральный автовокзал Киева
2020-03-04 16:01:30
Сделка обошлась в 230 млн грн
Фонд госимущества Украины продал предприятие "Киевпассервис" за 230 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
"Киевпассервис" управляет центральным автовокзалом Киева и пятью столичными автостанциями.
Аукцион состоялся сегодня, 4 марта.
В нем приняли участие три участника, итоговая цена выросла на 18% в сравнении с начальной.
"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им новую жизнь", – заявил по этому поводу глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Фонд госимущества поступит целый квартал в центре Киева. Потом здания отдадут на приватизацию.
- 3 марта Кабмин также отчитался о передаче на приватизацию еще 431 объекта. Среди них – "Артемсоль".
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