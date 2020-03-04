Фонд госимущества продал частникам центральный автовокзал Киева

Сделка обошлась в 230 млн грн

Фонд госимущества Украины продал предприятие "Киевпассервис" за 230 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Киевпассервис" управляет центральным автовокзалом Киева и пятью столичными автостанциями.

Аукцион состоялся сегодня, 4 марта.

В нем приняли участие три участника, итоговая цена выросла на 18% в сравнении с начальной.

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им новую жизнь", – заявил по этому поводу глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Фонд госимущества поступит целый квартал в центре Киева. Потом здания отдадут на приватизацию.