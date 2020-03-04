Фонд госимущества продал частникам центральный автовокзал Киева

2020-03-04 16:01:30

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Сделка обошлась в 230 млн грн

Фонд госимущества Украины продал предприятие "Киевпассервис" за 230 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Киевпассервис" управляет центральным автовокзалом Киева и пятью столичными автостанциями.

Аукцион состоялся сегодня, 4 марта. 

В нем приняли участие три участника, итоговая цена выросла на 18% в сравнении с начальной.

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им новую жизнь", – заявил по этому поводу глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Как ранее сообщал Фокус:

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