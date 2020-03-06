Шмыгаль поделился пошаговым планом по развитию регионов

Есть три шага, но начать нужно с откровенного разговора с бизнесом, заявил премьер

Для того, чтобы регионы развивались, нужно предпринять три шага. Один из них – лоббирование украинских производителей за рубежом.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом Шмыгаль ответил на вопрос нардепа от "Батькивщины" Ольги Бельковой.

"Единственное условие развития регионов – это их наполнение местными налогами. Но налоги не берутся из Киева, они берутся от местного малого, среднего и большого бизнеса", – заявила Белькова.

Поэтому депутат поинтересовалась, какие три шага предпримет Шмыгаль для развития регионов.

В ответ премьер сказал, что сначала нужно провести "откровенный разговор с бизнесом".

"Нужно получить ответ от наших промышленников и предпринимателей, а что им нужно? Это около 100 шагов, которые должны сделать Кабмин и Рада, чтобы бизнес почувствовал себя дома, чтобы он мог создавать рабочие места и платить налоги", – говорит он.

Затем необходимо будет работать на внешних рынках: "Украина – едва ли не единственная страна, которая не лоббировала своих промышленников и аграриев на международных рынка – они сами искали для себя рынки сбыта".

И последний шаг – создание условий для развития бизнеса.

"Этот шаг вытекает из первого. Что услышим от предпринимателей, то и будем делать. Это будем делать неотложно, с этим не затягиваем", – заявил под конец Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая по задумке должна была помочь мигрантам вернуться и вести бизнес в Украине.

Позже кредитную программу расширили и сделали доступной для всех украинцев. Экс-премьер Алексей Гончарук также уточнял, что государство компенсирует банкам разницу ставок из бюджета.

3 февраля винницкий предприниматель в Укргазбанке первым получил кредит по программе, которую переименовали в "Доступные кредиты 5-7-9%".