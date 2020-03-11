В Эстонии экономический кризис уже наступил, – министр финансов

Правительство не планирует сокращать бюджетные расходы

В стране уже начался новый экономический кризис, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме. Его причины – влияние эпидемии коронавируса и падение цен на нефть. Об этом министр сказал в интервью телеканалу ETV, сообщил портал корпорации ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года, и это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", – сказал Хельме.

По его словам, ситуация сейчас сложнее, чем в 2008 году. Долговая нагрузка выше как у мировой, так и у европейской экономики, выше безработица и хуже конкурентоспособность.

Заниматься долгосрочным планированием сложно из-за быстро меняющейся ситуации. "Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте – двух недель. Такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было", – считает министр.

По словам Хельме, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов: "Самое плохое, что можно сделать в такой ситуации – это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Этого нам точно делать нельзя, – сказал он. – Этот образ мыслей, который был 10 лет назад, что самое важное – это равновесие бюджета, чтобы он не ушел в минус, совершенно чужд нынешнему правительству".

По словам министра, один из вариантов помощи предприятиям, причем самый быстрый – снижение налогов, хотя бы на короткое время или же для конкретного сектора. "Это мы можем сделать сразу, это как стимулирующий укол в вену. В каком бы размере мы это не сделали, это сразу попадет в экономику", – сказал он.

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