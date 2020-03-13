Курс гривны на межбанке за неделю снизился на 3%

За неделю курс гривны просел с 25 до 26,2 USD UAH, сдерживание девальвации гривны стоило НБУ $0,9 млрд золотовалютных резервов, по состоянию на конец февраля их общий объем достигал $26,6 млрд.

C 24 декабря, когда гривна достигла рекордно высокого курса к доллару за последние четыре года, национальная валюта девальвировала на 10,6%.

По данным minfin, сегодня на черном рынке купить доллар можно было по курсу 26,7 USDUAH, в обменниках к концу недели установился средний курс 26,38/26,65.

При этом, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, в ближайшее время курс может удержаться в районе 25,5-26 грн за доллар при отсутствии паники и соответствующей политике НБУ. Но может и опуститься и несколько ниже – до 26,5.

Финансовый аналитик Алексей Кущ, в свою очередь, отмечает, что сейчас Украина оказалась между двух огней, так как ей грозит как сокращения экспорта, так и отток капитала.

"Этот мировой кризис будет не похож на предыдущий, 2008 года. Тогда был финансовый, сейчас – экономический. Тогда он был реализован в виде скоротечного, но глубокого падения, сейчас – в виде длительной, "вечной" стагнации", – считает он.

Как ранее сообщал Фокус: