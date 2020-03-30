При пересмотре бюджета, у армии не заберут ни гривны, – Шмыгаль
2020-03-30 14:08:00
Это касается вопросов модернизации вооружения военных, жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Согласительного совета, что в законопроекте об изменениях в госбюджет не будет урезания финансирования армии.
Об этом сообщает Укринформ.
"В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривня не будет изъята из бюджета армии и военных", – сказал он.
По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.
"Войска будут обеспечены всей необходимой защитой", – говорит премьер-министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сейчас соответствующие меры обсуждаются с фракциями Верховной Рады.
- По словам Дениса Шмыгаля, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – максимально сохранены.
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