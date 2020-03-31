"Укрпочта" запускает международную экспресс-доставку EMS. На время карантина – в 57 стран

Компания уже предоставляла эту услугу до 1999 года

С 1 апреля "Укрпочта" станет национальным оператором связи, предоставляющим услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине. В этом качестве она заменит Государственное предприятие специальной связи (ГПСС).

EMS предоставляется национальными почтами – участниками Всемирного почтового союза. Доставка отправлений EMS осуществляется самолетами.

Этот сервис довольно популярен в мире, однако в Украине для большинства клиентов он был дорогим. "Укрпочта" снизила действующие тарифы. Так доставка отправлений весом до 2 кг станет на 40% дешевле, а весом до 10 кг – на 20%.

С 1 апреля воспользоваться услугой можно будет почти в 1 тыс. отделений "Укрпочты". С 1 июня 4 тыс. автоматизированных отделений компании смогут принимать EMS-отправки за границу. Во всех областных центрах Украины будет возможность воспользоваться услугой, заказав курьерскую доставку.

"Укрпочта" также информирует, что из-за ограничений, вызванных пандемией, и массовой отмены пассажирских авиарейсов, до конца действия карантина услуга будет работать для 57 стран. Для отправки за границу будут использоваться грузовые авиаперевозки. После стабилизации авиасообщения и восстановления полноценной работы национальных почт средний общий срок доставки составит 7–10 дней для ключевых стран Европы, Азии и США. Сервис будет доступен для доставки в 195 стран.

Напомним, услуга EMS предоставлялась "Укрпочтой" до 1999 года, после чего функция оператора была возложена на ГПСС. 22 ноября прошлого года Мининфраструктуры опять определило "Укрпочту" оператором EMS.

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