"Нафтогаз" проводит реформу: Фаворов уходит из газового бизнеса НАК

Также Фаворов покинет должность гендиректора "Укргаздобычы". Его место временно займет первый заместитель – Александр Романюк

Андрей Фаворов уходит с должности директора по интегрованному газовому бизнесу "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Также он уходит из "Укргаздобычи", в которой занимал должность гендиректора.

В НАК объяснили кадровые изменения трансформацией группы "Нафтогаз": с 1 мая действие ВСО (возложения спецобязательств), в рамках которых добыча и реализация газа объединялась в один дивизон, прекращается.

Соответственно, "Нафтогаз" адаптирует свою структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции.

Интегрированный газовый бизнес разделят на два двизиона – с добычей и коммерческой деятельностью. Как раз сейчас их формируют.

В "Нафтогазе" напомнили о достижениях команды Фаворова: благодаря ее работе, Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет.

Это, в свою очередь, усилило позиции НАК на переговорах с "Газпромом".

"Полтора года – не тот срок, за который нужно громко отчитываться... Но как по мне, главное, что удалось сделать – это перезапустить функцию охраны труда и промышленной безопасности", – говорит сам Фаворов.

Временно исполнять обязанности гендиректора "Укргаздобычи" будет первый зам Фаворова – Александр Романюк.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта в эфире радиостанции Эхо Москвы отец Фаворова рассказал о том, что его сын заболел COVID-19. На следующий день якобы заболела и его жена – основательница компании Magonova&Partners Анастасия Магонова.

Позже Михаил Фаворов уточнил: "Я думаю! (это мое предположение), что он переболел, переболел легко и теперь про-иммунизаровался... Даты болезни и результаты тестирования Андрея, я не сообщал намеренно, это его частная информация".

Сам Фаворов впоследствии рассказал: "Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. В соответствии с рекомендациями НАК "Нафтогаз" самоизолировался, сижу дома. Чувствую себя прекрасно, только скучно".

В итоге, директор дивизиона "газовый бизнес" НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.