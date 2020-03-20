Андрей Фаворов находится на самоизоляции и утверждает, что чувствует себя прекрасно

Директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов заболел коронавирусом. Об этом рассказал его отец, эпидемиолог Михаил Фаворов в эфире российской радиостанции Эхо Москвы.

"Пока я был в Турции, мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель", – сообщил Михаил Фаворов.

Он добавил, что в понедельник Андрей Фаворов прошел тест на коронавирус, который оказался положительным. На следующий день заболела его жена – основательница компании Magonova&Partners Анастасия Магонова.

"Можно считать, что сегодня они уже первый день без температуры, без кашля. Постепенно выздоравливают", – сказал отец топ-менеджера Нафтогаза.

Сам Фаворов-младший на видео, опубликованном в Facebook, подтвердил, что заболел.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как говорил классик. Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. Я, в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами НАК "Нафтогаз" самоизолировался, сижу дома и минимизирую контакт со всеми, с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так просидеть, когда все вопросы будут сняты", – сказал он.

Андрей Фаворов возглавил газовый бизнес Нафтогаза в 2018 году, до этого он руководил собственной компанией ЭРУ. С сентября 2010 года до июля 2014 года он занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК (Киев), с мая 2009 года по июль 2010 года – директора по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев), до этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.