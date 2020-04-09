Нужно включать печатный станок. Но решение за НБУ, – глава экономического комитета Рады

Если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть", отмечает Наталуха

В условиях финансового кризиса, Украине нужна грамотная денежная эмиссия.

Об этом в интервью ЭП заявил глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха.

"Считаю, что такой инструмент, как "количественное смягчение" – включить печатный станок, если проще – нам необходимо применить. Но пойти этим путем без согласия НБУ мы не можем", – говорит Наталуха.

При этом, нардеп уточняет, что если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть".

Что касается масштабов эмиссии, то она должна быть в пределах процентного падения ВВП.

"Сейчас мы должны возвращаться к нормальному, здоровому кейнсианству. Т.е. дефицит бюджета – совсем не проблема. Вопрось только в том, сможем ли мы эффективно его администрировать", – добавил Наталуха.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги призвал увеличить размеры государственного долга при одновременном списании долгов частного сектора.