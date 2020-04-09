Нужно включать печатный станок. Но решение за НБУ, – глава экономического комитета Рады
2020-04-09 16:55:39
Если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть", отмечает Наталуха
В условиях финансового кризиса, Украине нужна грамотная денежная эмиссия.
Об этом в интервью ЭП заявил глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха.
"Считаю, что такой инструмент, как "количественное смягчение" – включить печатный станок, если проще – нам необходимо применить. Но пойти этим путем без согласия НБУ мы не можем", – говорит Наталуха.
При этом, нардеп уточняет, что если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть".
Что касается масштабов эмиссии, то она должна быть в пределах процентного падения ВВП.
"Сейчас мы должны возвращаться к нормальному, здоровому кейнсианству. Т.е. дефицит бюджета – совсем не проблема. Вопрось только в том, сможем ли мы эффективно его администрировать", – добавил Наталуха.
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