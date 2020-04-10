АМКУ попросил "Нашу рябу" не увеличивать экспорт курятины за границу
2020-04-10 13:48:07
Рекомендации АМКУ для "МХП" связаны с карантином и изменением пищевых привычек украинцев
Антимонопольный комитет предоставил группе "МХП" ("Мироновский хлебопродукт") обязятельные к рассмотрению рекомендации с целью недопустить дефицит курятины в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Комитет напоминает, что "МХП" – "самый большой и самый мощный" производитель курятины в Украине (торговая марка "Наша ряба"). "У группы есть структурные признаки монопольного (доминирующего) положения", – признают в АМКУ.
И тем не менее, в связи с карантином и изменением пищевых привычек украинцев, АМКУ настоятельно просит "МХП" "не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и (или) реализации куриного мяса на внутреннем рынке Украины".
Также в АМКУ объяснили свои предложения: карантин может стимулировать производителей, ориентированных на экспорт, увеличить объемы реализации на внешние рынки, чтобы получить дополнительную прибыль.
"Следствием таких действий может быть дефицит отдельных товаров на внутреннем рынке и повышение цен для конечных потребителей", – отмечают в комитете.
"Учитывая то, что курятина – это один из важных продуктов питания, который составляет основу "потребительской корзины", АМКУ и предоставил рекомендации группе "МХП", – добавили в АМКУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Еще 16 марта президент Владимир Зеленский предлагал Кабмину подумать над ограничениями экспорта продуктов из Украины.
- В ООН предупреждают, что протекционистские меры мировых правительств во время коронавирусного кризиса могут спровоцировать нехватку продовольствия во всем мире.