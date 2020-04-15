Апелляционный суд оставил в силе решение о выплате Приватбанком 7 млрд гривен Суркисам

Ранее Печерский райсуд решил взыскать с ПриватБанка 7 млрд грн в пользу шести офшорный компаний, которые связывают с семьей Суркисов

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда по ПриватБанку и братьям Суркисам. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Ранее Печерский райсуд постановил взыскать с ПриватБанка 250 млн долларов (7 млрд грн) в пользу шести офшорных английских компаний, связанных с семьей Суркисов.

Апелляционную жалобу подавал государственный исполнитель Минюста и сам ПриватБанк.

В феврале 2020 года Печерский суд обязал ПриватБанк компенсировать компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала ПриватБанка. Выплатить банк должен и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Речь идет о средствах, которые при национализации банка попали под процедуру bail-in и вошли в капитал ПриватБанка. Так произошло потому, что Суркисов признали связанными с ПриватБанком лицами

Тем временем, Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. Сейчас это дело слушается в Верховном суде. Если суд примет их сторону, будут все основания отменить конвертацию их денег в капитал ПриватБанка по процедуре bail-in.

Кроме того, решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это. В таком случае, Украина рискует потерять около 29 млрд грн (вся сумма bail-in).

Судебное заседание в Верховном суде прошло 16 марта 2020 года. Судьи объявили перерыв на неопределнный срок.

В тот же день, 16 марта, Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил право ПриватБанка выплачивать обязательства по выпущенным банком в 2010 и 2013 годах евробондам не всем предъявителям.

Как ранее сообщал Фокус:

3 апреля стало известно, что Приватбанк подал на Кипре новый иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на $5,5 млрд.