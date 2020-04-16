Информация о плательщике и получателе, которая сопровождает перевод средств, должна содержать идентификацию и верификацию сторон. Но для большого числа платежных операций и денежных переводов ничего не изменится

Национальный банк опроверг информацию об остановке работы платежных систем с 28 апреля, которая появилась накануне в некоторых СМИ.

Регулятор пояснил, что с 28 апреля устанавливают обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Она должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств.

Эти требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

При этом новые требования не будут распространяться на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

оплату кредитов до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

снятие средств с собственного счета.

В Нацбанке пояснили, что такие операции являются низкорисковыми, поэтому не требуют особого внимания финансовых органов.

Как ранее сообщал Фокус: