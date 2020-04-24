Нефьодов и Верланов представляли риск для финбезопасности Украины, – глава Минфина

По словам Марченко, они оба "утратили доверие людей" и поэтому они должны были уйти

В условиях кризиса Максим Нефьодов и Сергей Верланов на должностях глав Гостаможслужбы и ГФС представляли риск финансовой безопасности Украины.

С таким заявлением выступил министр финансов Сергей Марченко.

"Даже в докризисное время руководство таможни и налоговой было неспособно выполнять возложенные на них обязательства. А в нынешних условиях они представляют риск для финбезопасности", – говорит Марченко.

По мнению министра, Нефьодов и Верланов "утратили доверие людей" и поэтому они должны были уйти.

Сейчас выполнять обязанности главы Гостаможслужбы будет руководитель одного из ее департаментов Игорь Муратов, а налоговой временно руководить будет заместитель Верланова Михаил Титарчук.

Ранее бывший глава АМКУ при Януковиче Василий Цушко 23 апреля подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра финансов. ЭП также писала, ссылаясь на свои источники, что Цушко может возглавить таможню.

На пост налоговой службы, по данным НВ, может претендовать Алексей Любченко, который при Януковиче занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации.

Любченко уже подал декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя министра финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня Кабмин на внеочередном заседании уволил главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова и главу Госфискальной службы Сергея Верланова.