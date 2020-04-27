Курс гривны: ситуация на межбанке, "черном" и наличном рынках
2020-04-27 14:45:00
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,06 - 27,38 гривен. Евро покупают по 29,05 гривен, продают по 29,57 гривен
27 апреля средний курс гривны к доллару на межбанке по состоянию на 14:00 установился на уровне 27,06 – 27,09 гривен за доллар. При этом курс НБУ на сегодня составляет 27,14 грн за доллар. Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
- Доллар США - 27,06 - 27,09 гривен;
- Евро - 29,36 - 29,39 гривен;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,06 - 27,38 гривен. Евро покупают по 29,05 гривен, продают по 29,57 гривен.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,33 гривны, евро - 29,29 - 29,40 гривны.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,26 - 27,35 гривен, евро - 29,29 - 29,42 гривен.
Официальный курс НБУ по состоянию на 27 апреля установлен на уровне: 27,14 грн за доллар и 29,33 за евро. При этом курс доллара 24 апреля был установлен на уровне 27,013 грн, а евро стоил 29,13 грн.
Minfin.com.ua со ссылкой на старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба сообщает, что на этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
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