Нацбанк может еще снизить учетную ставку в 2020 году, – Смолий

НБУ подтверждает свою оценку, что украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году

Для стимулирования экономики НБУ, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в этом году (сейчас она 8%). Пространство для этого есть – инфляция низкая и останется в пределах цели по инфляции 5% +/- 1 п.п. Об этом сказал председатель НБУ Яков Смолий на заседании комитета по вопросам финансов Верховной Рады.

Он отметил, что украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 или 2014 годов. Умеренная инфляция, эффективная политика плавающего курса и валютная либерализация, невысокий дефицит текущего счета, значительный объем международных резервов, взвешенная фискальная политика, а также реформированный банковский сектор, ранее выступал катализатором кризисов.

Нацбанк подтверждает свою оценку, что украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году. Уже в третьем квартале, сразу по окончании карантина, экономическая активность начнет восстанавливаться. Тогда же постепенно начнет уменьшаться безработица. А в последующие годы возможен рост на уровне 4%.

НБУ выступает против печатания денег для финансирования государственных расходов. Для такого финансирования нужно завершить переговоры с МВФ и получить дешевые средства для бюджета от официальных доноров.

Напомним, 12 марта НБУ снизил учетную ставку с 11% до 10%, а в апреле – до 8%. Это – самая низкая учетная ставка в истории Украины.

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