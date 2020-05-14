Налоговики насчитали почти 1 200 киевлян с миллионным доходом
2020-05-14 18:06:00
А всего в Украине – более 3 000 миллионеров
В Украине согласно декларациям за прошлый год насчитывается 3 150 граждан, доход которых превысил миллион гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.
"Доходы в сумме более миллиона гривен задекларировали 3 150 граждан, которым определяется к уплате 393 млн гривен налога и более 47 млн гривен военного сбора", – говорится в сообщении.
При этом больше всего миллионеров в Киеве – почти 1 200 человек.
В Харьковской и Днепропетровской области живут 278 и 270 миллионеров соответственно.
Самые большие суммы налоговых обязательств к уплате определено жителям Львовской области – 25 млн гривен и Киева – 23 млн из доходов, полученных за пределами Украины.
Также указано, что в течение января-апреля декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 200 тысяч граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривен.
Отметим, в Налоговый кодекс внесли изменения, которыми предусмотрено, что украинцы, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за отчетный 2019 год до 01 июля 2020 года. Последний день подачи декларации – 30 июня. Налоговые обязательства должны быть оплачены до 1 октября 2020.
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле 2020 года налоговая служба сообщала, что 1 761 украинец задекларировал более 1 млн грн годового дохода.
- В апреле 2019 года 2 067 граждан Украины задекларировали более 1 млн грн.