Уже почти 1800 украинцев задекларировали более 1 млн грн годового дохода, - налоговая служба
2020-04-14 20:25:00
Большинство – в Киеве
Доходы более 1 миллиона гривен задекларировал 1761 украинец.
Об этом сообщает Налоговая служба.
- В Киеве – 702 человека
- В Харьковской области – 143 человека
- В Днепропетровской области – 129 человек
- В Киевской области – 103 человека.
Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет – 234,4 млн гривен.
При этом, в марте декларации о состоянии подали 749 украинцев.
Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.
Налоговые обязательства более 8 миллионов задекларировали два украинца – владельцы предприятий, жители Одесской области и Киева. Жительницей Одесской области задекларировано к уплате в бюджет 8,3 млн с дохода от продажи корпоративных прав, а жителем Киева – 8,8 млн с иностранных доходов.
Отметим, в Налоговый кодекс внесли изменения, которыми предусмотрено, что украинцы, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за отчетный 2019 год до 01 июля 2020 года.
Последний день подачи декларации – 30 июня. Налоговые обязательства должны быть оплачены до 1 октября 2020.
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле 2019 года 2 067 граждан Украины задекларировали более 1 млн грн.
- Украинцы считают главным двигателем реформ президента Владимра Зеленского, а тормозом – олигархов.
- Зеленский утверждает, что олигархи не имеют на него влияния, и пытается выстроить с ними отношения в рамках демократического общества.