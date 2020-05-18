В Украине начало действовать госрегулирование цен на гречку, хлеб и парацетамол

Согласно постановлению правительства, продавцы обязаны заранее декларировать намерение поднять розничную цену на товары

В понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление правительства о государственном регулировании цен на товары, имеющие социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. Госрегулирование будет действовать до окончания карантина.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

В перечень вошли десять продовольственных товаров, отдельные лекарства, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Согласно постановлению, субъекты хозяйствования обязаны заранее декларировать намерение поднять розничную цену на товары:

При повышении цен на 15% и больше - за 30 дней до начала использования новой цены

При повышении цен на 10%, но менее 15%- за 14 дней до начала использования новой цены

При повышении цен на 5%, но менее 15% - за 3 дня до начала использования новой цены.

Ограничения касаются только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

"В случаях, когда рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не требуется. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5 и более процентов, действовавшей до введения скидки", – говорится в сообщении.

Все изменения цен указываются в специальном Реестре розничных цен на товары.

Государственное регулирование цен будет осуществляться на следующие товары:

Продукты питания: крупа гречневая, сахар, мука, макароны отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб, яйца куриные, куриная тушка, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.

Медицинские препараты: парацетамол, ацитромицин, амоксициллин, ампициллин, цефтриаксон, моксифлокацин; антисептики: хлоргексидин, этанол, повидон-йод, средства на спиртовой основе и хлорсодержащие товары. А также препараты гидроксихлорохин, фавипиравир, ремдесивир.

Средства индивидуальной защиты: медицинские маски, шапочки, халаты, защитные костюмы, медицинские перчатки, маски для лица, защитные очки, респираторы, фартуки, бахилы, резиновые сапоги.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин из-за пандемии коронавируса и карантина принял постановление, которое вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка.