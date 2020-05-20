Facebook запустила бесплатный сервис для создания магазинов в своих соцсетях
2020-05-20 13:41:00
Существующие интернет-магазины смогут бесплатно создавать свои витрины в Facebook и Instagram
Компания Facebook объявила о запуске сервиса Facebook Shops. Сообщается, что он создан для помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.
Сервис бесплатный. С помощью него в разделе "Бизнес" на Facebook или в Instagram можно открыть онлайн-магазин с каталогом товаров и ценами. Оформление интерфейса и логотип можно подбирать самостоятельно. Заказ можно будет оформить в самой социальной сети или перейдя по ссылке на веб-сайт продавца.
С помощью этого сервиса существующие интернет-магазины могут бесплатно создавать свои витрины в Facebook и Instagram.
Компания ускоренно реализовала планы по запуску нового сервиса, чтобы воспользоваться бумом в интернет-торговле во время пандемии коронавируса, сообщил ее основатель Марк Цукерберг газете The Financial Times. Сама же Facebook сможет использовать получаемые в ходе электронной торговли данные для улучшения своего рекламного сервиса и взимать за это дополнительную плату.
Магазины будут использовать возможности обмена сообщениями, предлагаемые Facebook – покупатель смогут связаться с продавцами WhatsApp, Messenger или Instagram Direct, чтобы задать вопросы или отслеживать поставки. Сервис также будет иметь инструменты для создания и отслеживания программ лояльности.
Цукерберг сообщил, что компания сосредоточится в развитии нового сервиса на США и Западной Европе, которые имеют инфраструктуру для проверки онлайн-продавцов и защиты от контрафактной торговли. В дальнейшем в сервисе планируется оценивать репутацию продавцов и вести их рейтинги.
Напомним, во многих странах, пострадавших от COVID-19, объем общения пользователей в Facebook Messenger и WhatsApp за март вырос на 50%. Во многих городах, где также велико число заболевших, более чем в два раза вырос объем использования голосовых и видеозвонков через эти сервисы.
Как ранее сообщал Фокус:
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