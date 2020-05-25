Приватбанк до конца 2020 года снизил ставки по кредитам для предпринимателей
2020-05-25 17:38:03
Снижение ставок распространяется и на действующие кредитные соглашения
С 25 мая и до конца этого года Приватбанк ввел "антикризисные условия финансирования предпринимателей", сообщает пресс-служба банка.
Их суть состоит в том, что снижены ставки по всем кредитным программам финансирования юрлиц и предпринимателей.
"При этом снижение ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения", – говорится в сообщении. Исключением являются клиенты, у которых действуют кредитные каникулы или соглашение о реструктуризации долга, а также те, кто имеет или будут иметь просроченную задолженность.
Для клиентов, которые пользуются кредитными лимитами на счета и кредитам "КУБ", ставки снижены до конца года на 0,2% в месяц. Для клиентов, которые пользуются залоговыми кредитными программами, размер ставки уменьшен на 1% годовых на постоянной основе (но не менее чем до 15%).
Ставки по действующим кредитам снижены автоматически по всем активным продуктами, кроме лизинга (для снижения ставки лизинга необходимо подписать дополнительное соглашение к договору).
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство внесло изменения в программу кредитования "5-7-9", направленные на преодоление последствий пандемии. Получить кредит теперь могут субъекты любого вида деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.
- Городская власть Киева возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства. Благодаря этому столичные предприниматели смогут получать средства для реализации инвестиционных проектов под 13% годовых. Городские власти обещают компенсировать 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором. В результате для заемщика ставка составит 6,5%.
- Нацбанк разъяснил условия работы банковской системы в условиях карантина из-за коронавируса.