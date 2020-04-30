В Киеве запустили программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

Кредит заемщику может обойтись в 6,5% годовых

Городская власть Киева возобновляет сотрудничество с Фондом развития предпринимательства. Благодаря этому столичные предприниматели смогут получать средства для реализации инвестиционных проектов под 13% годовых.

Городские власти обещают компенсировать 50% номинальной процентной ставки, установленной кредитным договором. В результате для заемщика процентная ставка составит 6,5%.

Компенсации будут выплачиваться из средств, предусмотренных в городском бюджете на финансово-кредитную поддержку малого и среднего бизнеса. На эти цели в 2020 году предусмотрено 7 млн ​​грн. Главный распорядитель средств – департамент промышленности и развития предпринимательства.

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На сегодня банками-партнерами Фонда развития предпринимательства являются: "Прокредит банк", Укргазбанк, Ощадбанк, "КредитВест банк" и Кредобанк.

Утверждается, что механизм получения кредита является "максимально прозрачным и исключает коррупционные риски, а процедура получения финансово-кредитной поддержки простая и требует у предпринимателей минимум времени".

Сумма кредита не может превышать сумму в национальной валюте, эквивалентную 600 000 евро.

Заемщик обязан сам профинансировать не менее 20% стоимости объекта кредитования.

Как ранее сообщал Фокус: