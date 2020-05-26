Госдолг за апрель уменьшился в гривне, но вырос в долларах, – Минфин

Различия в динамике объясняются изменением курса гривны к доллару

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля составил 2 196,4 млрд грн или 81,4 млрд долларов. Минфин за месяц привлек только 9,8 млрд грн. Об этом говорится в официальном сообщении.

При этом сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 59,2 млрд грн (2,7%), а в долларовом – увеличилась на 1,05 млрд долларов (1,3%). Такая противоположная динамика объясняется тем, что за апрель гривна укрепилась по отношению к доллару на 4,04%.

За апрель Минфин потратил 9,9 млрд грн на погашение госдолга и 9 млрд грн – на его обслуживание.

Из-за низкой активности инвесторов в условиях пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики, из четырех запланированных ОВГЗ-аукционов был проведен только один. 28 апреля для финансирования госбюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 328,8 млрд грн (60,50% от общей суммы долга) или 49,3 млрд долларов, внутренний долг – 867,5 млрд грн (39,50%) или 32,2 млрд долларов.

88% общей суммы долга составляет государственный долг, а 12% – гарантированный государством.

В сообщении подчеркивается, что для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования для Минфина остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

Динамика госдолга и ВВП Украины (диаграмма minfin.com.ua)

Как ранее сообщал Фокус: