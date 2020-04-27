Табу на "дефолт". Минфин составил список запрещенных для чиновников слов, — СМИ

Минфин выпустил рекомендации для чиновников, как правильно говорить на тему экономической ситуации в Украине в публичных дискуссиях

Министерство финансов составил список слов, которые запрещено употреблять чиновникам во время публичных дисскусиях на тему госдолга и экономической ситуации в Украине. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на рекомендации Минфина чиновникам, которын оказались в распоряжении агентства.

Так, министерство запретило употреблять чиновниками такие формулировки как "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "репрофайлинг", "отмена национализации Приватбанка", "компромисс с бывшими владельцами Приватбанка" и подобные.

Кроме того, Минфин рекомендует не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах.

Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами. Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости.

Также рекомендовано не давать комментариев каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины.

Отмечается, что комментарии по вопросам государственного долга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.

"Невыполнение рекомендаций и разглашение информации, может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, увеличение стоимости заимствований и ухудшение суверенного рейтинга страны. Каждая коммуникация на тему госдолга и экономических перспектив Украины - это основа для принятия инвестиционного решения инвесторами, которые держат долговые обязательства Украину на сумму более 25 млрд долларов", - говорится в документе.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре 2019 Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым в том числе предполагается создание Долгового агентства. В Минфине отметили, что на данный момент формированием и реализацией управления государственным долгом и гарантированным госдолгом занимается Министерство финансов. Однако эффективность такой модели сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит реализация долговой политики.

В сентябре 2019 году размер государственного долга Украины вырос на 1,25% или 1,03 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 миллиарда гривен – до 1,998 триллиона гривен.