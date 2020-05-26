В IKEA объяснили, почему на украинском сайте цены выше, чем в соседних странах

Компания обещает в будущем предложить более низкие цены

Компания IKEA пояснила, что уровень цен на ее товары, предложенные при запуске онлайн-магазина в Украине (14 мая), был обусловлен такими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валютного курса, транспортными расходами, текущими рыночными условиями. Так в пресс-службе компании ответили на вопрос издания The Page, почему на украинском сайте цены на ряд категорий товаров существенно выше, чем в Польше и России.

Например, на польском сайте матрас "Ховог" стоит 5,7 тыс. грн (в эквиваленте), на российском – 3,6 тыс. грн, а в Украине – 6,5 тыс. грн. Диван "Фрихетен" в Польше стоит 9,5 тыс. грн, в России – 8 тыс. грн, а в Украине – 11 тыс. грн. При этом цены на небольшие товары (декор и прочее) не сильно отличаются.

Читайте также: IKEA борется с перепродажей вещей на eBay с помощью сканирования покупателей

"Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги", заверили в IKEA.

Напомним, 25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.

О продолжительности остановки не говорится, но компания заверила, что делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

За деятельность в Украине отвечает "IKEA Юго-Восточная Европа", которая является частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Как ранее сообщал Фокус: