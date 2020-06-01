18 отказов против 9 заказов: портфель заказов Boeing сократился до минимума с 2013 года

Корпорация Boeing сообщила, что в мае она получила девять новых заказов и поставила заказчикам четыре самолета. Все новые заказы касаются только грузовых самолетов. За тот же период Boeing получила отказы на 18 самолетов (14 из них модели 737 МАХ). Таким образом, Boeing уже полгода продолжает получать больше отмен, чем заказов, сообщила CNBC.

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На сегодняшний день общий портфель заказов Boeing сократился до 4744 самолетов. Это минимальный объем с 2013 года. Поставки в мае оказались ниже, чем в апреле (6 самолетов), и стали рекордно низким месячным показателем поставок за последние 60 лет.

После появления сообщения об итогах мая акции Boeing упали на 3%. Однако за последний месяц акции подорожали почти на 70% на первых сообщениях о том, что самолеты возвращаются в воздух по мере ослабления карантинных ограничений в разных странах. Однако в сравнении с концом 2019 года курс акций все еще ниже на 30%.

Как ранее сообщал Фокус: