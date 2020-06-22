Розничная торговля в Украине практически вернулась на докарантинный уровень, – Приватбанк
В мае количество и объем оплат товаров в рознице через платежные терминалы Приватбанка в основных сегментах ритейла практически вернулись на уровень февраля
По итогам мая товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателей февраля 2020 года. Такой вывод сделали в Приватбанке, проанализировав данные о количестве и объеме оплат банковскими картами в сети POS-терминалов банка.
Быстрее всего возобновляется продуктовый ритейл. В марте и апреле по сравнению с февралем безналичный оборот в сети продуктовых магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%.
В мае безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем. Однако в марте он вырос по сравнению с февралем на 30%.
Самым значительным падение безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле – 43%. В мае обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень
Также по итогам мая практически на докарантинный уровень вернулись безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было падение на 20%.
Напомним, что с начала карантина власти и врачи призывали потребителей отказываться от наличных денег и переходить на безналичную оплату. Возможно, это также сказалось на статистике Приватбанка.
По данным НБУ, сеть POS-терминалов в стране по итогам первого квартала сократилась впервые с 2017 года на фоне коронавирусного карантина. Сокращение произошло за счет Приватбанка (минус 5,3 тыс. терминалов). Другие государственные и иностранные банки нарастили свои сети (соответственно на 1,2 тыс. и 0,6 тыс. единиц).
Общее количество терминалов составило 344 тыс., в том числе, Приватбанка – 199,6 тыс. шт., других государственных банков – 66,5 тыс., иностранных банков – 56,6 тыс., частных банков – 16,9 тыс., “Укрпочты” – 5 тыс.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин из-за пандемии коронавируса и карантина ввел государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка.
- IKEA начала переговоры с правительствами девяти стран о возврате госпомощи, выделенной ей для поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19
- Испанская Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др.), отчиталась о результатах квартала, завершившегося в конце апреля. Выручка компании упала на 44%, до 3,3 млрд евро. Получен убыток в 409 млн евро против прибыли 736 млн евро за тот же период прошлого года.