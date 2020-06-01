Владелец Zara, Bershka и Massimo Dutti закроет 1,2 тыс. магазинов

Испанская Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и др.), отчиталась о результатах квартала, завершившегося в конце апреля. Выручка компании упала на 44%, до 3,3 млрд евро. Получен убыток в 409 млн евро против прибыли 736 млн евро за тот же период прошлого года.

В течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер. При этом онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал в целом и на 95% – в апреле.

Компания собирается закрыть 1–1,2 тыс. из 7,4 тыс. своих магазинов, но одновременно с этим планирует открыть 450 новых, так что итоге сокращение сети составит 500–700 точек. Особенно много магазинов будет закрыто в Европе и Азии. Кроме того, она заявила о планах по наращиванию онлайн-продаж. В ближайшие несколько лет компания вложит 1 млрд евро развитие интернет-торговли и 1,7 млрд евро – в интеграцию технологий продаж. Она рассчитывает, что если в прошлом году на онлайн приходилось 14% всех ее продаж, то к 2022 году их доля должна достичь 25%.

Как ранее сообщал Фокус: