Правительство накопило в Казначействе рекордные 75,7 млрд грн

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июля были в 2,3 раза больше по сравнению с 1 июня и рекордными за всю историю.

Как сообщило Госказначейство, год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше – 12,96 млрд грн.

На конец мая 2020 года остатки средств увеличились на 84,3% – до 32,49 млрд грн, однако в июне из рост был еще более существенным – на 132%, до 75,7млрд грн.

Рекордный остаток средств на конец июня образовался из-за поступления дивидендов Приватбанка (24,46 млрд грн) и "Нафтогаза" (39,6 млрд грн), которые были перечислены в последнюю неделю месяца, сообщил "Интерфакс-Украина".

Единый казначейский счет – это основной счет государства, с которого оно осуществляет все бюджетные платежи. Остаток на этом счете во многом зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Динамика остатков на ЕКС (диаграмма - minfin.com.ua)

Как ранее сообщал Фокус: