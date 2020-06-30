Украина планирует выпуск новых еврооблигаций и выкуп старых долгов

Министерство финансов готовит выпуск новых 12-летних еврооблигаций и выкуп облигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму 750 млн долларов.

Минфин предлагает инвесторами выкуп за наличные еврооблигаций с погашением в 2021 году за 103,5% от номинала, а с погашением в 2022 году – за 104,25% от номинала. Соответствующее тендерное предложение размещено на портале Investegate.

Всего в обращении находится евробонды с погашением в 2021 году на сумму 1,41 млрд долларов, и 1,38 млрд долларов – в 2022 году. Доходность по выпускам составляет 7,75% годовых.

Тендерное предложение действительно с 1 июля 2020 года и заканчивается в момент нового выпуска евробондов.

Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, сообщил "Интерфаксу-Украина" источник в банковских кругах.

Организаторами операции назначены инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs.

Напоним, в январе 2020 года Украина разместила 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

В июне 2019 года Украина разместила выпуск 7-летних еврооблигаций объемом 1 млрд евро под 6,75% годовых.

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