Курс гривны и отставка Смолия: Нацбанк гасит панику на валютном рынке

К открытию межбанка 2 июля доллар в покупке подорожал на 15 копеек, а в продаже – на 16 копеек. Евро прибавило в покупке 38 копеек, а в продаже – 39 копеек. Нацбанк начал продавать валюту для сдерживания паники.

По данным издания "Минфин", котировки сразу поставили выше закрытия вчерашнего дня на фоне новостей о кадровых перестановках в НБУ. Дилеры ориентировали клиентов на очень широкий коридор по доллару на сегодня в пределах 26,90–27,30 грн.

По состоянию на 11:00 торги по доллару проходят активно. Идут операции по лотам до 1 млн долларов при активном росте спроса на валюту. НБУ уже дважды продавал по 100 млн долларов по 27,15 и по 27,20 грн, что частично сдерживает панику на рынке.

По состоянию на 11:29 средний курс в покупке - 27,18 грн, в продаже - 27,20.

Напомним, заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку".

Сегодня, 2 июля, заявление Смолия рассмотрит профильный комитет Верховной Рады, а в пятницу его планируют вынести в сессионный зал парламента.

При рассмотрении в Раде Смолий предоставит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов.

В связи с заявлением Смолия об отставке официально отменено предложение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов на 1,75 млрд долларов и выкупе старых.

Как ранее сообщал Фокус:

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.