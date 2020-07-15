Украина наторговала в первом полугодии в "минус" на $1,3 млрд

В сравнении с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на $3,4 млрд или на 12%, а экспорт – на $1,6 млрд или на 6%. Такие данные приводит Государственная таможенная служба.

Крупнейшим источником импорта товаров остается Китай – 15% от общего объема. За ним идут Германия и Россия – по 9%.

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В объеме импорта лидируют такие товары:

топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битум; воски минеральные;

котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Китай оказался и главным получателем экспорта – 13% от общего объема. Далее идут Польша и Россия – по 6%.

Чаще всего экспортировали:

зерновые культуры;

черные металлы;

жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления и т.п.

Напомним, в июне поступления в госбюджет составили 113 млрд грн. Власти считают крупные поступления результатом борьбы с теневыми схемами. "Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне", – обещал премьер-министр Денис Шмыгаль.