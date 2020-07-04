Уничтожим теневые схемы в налоговой и на таможне, – Шмыгаль

В июне поступления в госбюджет составили почти 113 млрд гривен. Власти считают крупные поступления результатом борьбы с теневыми схемами.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, данные поступления на 5,5% больше, чем ожидалось.

"Эти цифры говорят об одной очень важной вещи: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", – отметил он.

Шмыгаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал значительные поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами.

"Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и на таможне", – резюмировал Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Минэкономики считает, что в стране в 2019 году сохранялась тенденция снижения уровня теневой экономики. В то же время остаются пять факторов, сдерживающих процессы детенизации.