В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка Украины

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман пожелал успеха Кириллу Шевченко на посту главы НБУ "в этих сложных экономических условиях". Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Люнгман опять повторил, что на протяжении последних лет эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. "Главное, чтобы независимость Нацбанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены под руководством нового председателя", – заявил он.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила новым главой Национального банка председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко. Во время выступления перед голосованием он заявил, что его деятельность будет направлена на выход экономики Украины из стагнации. Также он пообещал не допустить ускорения инфляции и сохранить независимость НБУ.