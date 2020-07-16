Десятки счетов и миллионная зарплата: новый глава НБУ показал декларацию

В должности главы Укргазбанка Кирилл Шевченко за 2019 год заработал 14,5 миллионов гривен.

Новоназначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко опубликовал декларацию о доходах за прошлый год.

В частности, Шевченко указал местом регистрации квартиру в Киеве на 72 квадратных метров. В ней же прописана и его жена – Юлия Шевченко. При этом сама квартира находится в собственности Валентины Алиповой.

Также в бесплатном пользовании у главы НБУ находятся еще три объекта недвижимости, собственником которых указана Валентина Алипова – домовладение в Киеве на 280,2 квадратных метров и два земельных участка в Забирье под Киевом (308 и 2,5 тысячи метров).

В общей собственности с женой Шевченко владеет квартирой в Киеве площадью 304,6 метров и двумя машиноместами в столице. Стоимость квартиры оценивается в 3,535 млн грн, машиноместа по 50,5 тысяч грн каждое.

Новый глава НБУ владеет автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска, а также имеет права пользования на автомобили Mercedes-Benz G500 2012 года и Range Rover 2013 года, и на водное средство Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.

Кирилл Шевченко получил за 2019 год в качестве зарплаты на должности "Укргазбанке" 14 млн 593 тысяч 792 грн. Кроме этого он получил от "Укргазбанка" в качестве дополнительного блага 214 258 грн, от профсоюза "Укргазбанка" 173 439 грн. От отчуждения недвижимого имущества он зарегистрировал доход в размере 13 млн 316 тысяч 940 грн, 426 тысяч 458 грн - в качестве процентов в "Укргазбанке", 31 469 грн – страховых выплат, 7996 – выплата от юрлица и 1357 грн в качестве подарка в неденежной форме.

Жена Шевченко заработала за прошлый год в "Страховой компании Универсальный Полис" 89 054 гривен.

У Шевченко есть деньги на 9 банковских счетах в "Укргазбанке": 26 грн, 442 грн, 618 тысяч 939 грн, 81 грн, 3 фунта стерлинга, 1427 евро, 1 евро, 250 тысяч грн, 165 тысяч 742 евро. Еще 3 498 грн имеет на счете в "Укргазбанке" Юлия Шевченко.

Всего Шевченко имеет 22 банковских счета – все в "Укргазбанке". Его жена 4 счета в "Приватбанке".

Кроме этого, на жену записан кредит в размере 161 тысяч 647 грн от "Кристалбанка".

Напомним, 16 июля назначение Шевченко главой НБУ поддержали 332 народных депутата.