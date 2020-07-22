МВФ обсудил с Минфином налоговую амнистию в Украине

Эксперты МВФ три недели подряд в режиме видеоконференции консультировали Украинский Минфин и заслушивали его отчеты о внедрении реформ

В Украине завершила работу миссия МВФ по вопросам налоговой политики и реализации в Украине плана BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Его главной задачей стала борьба с размытием налогооблагаемой базы и перемещением корпоративной прибыли в зоны с отсутствующим или низким налогообложением, то есть в "оффшоры".

Среди прочих вопросов в рамках миссии Минфин рассмотрел введение в Украине "нулевой декларации", сообщила пресс-служба правительства.

Работа шла над разъяснением украинским чиновникам новых правил международного налогообложения, которые были введены законом от 16 января 2020 года №466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

С дальнейшей имплементацией BEPS будут введены "правила контролируемых иностранных компаний", а также "инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот". Кроме того, по сообщению Кабмина, украину ждет "усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием".

"Отдельно обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы единоразового добровольного декларирования", - отметили в пресс-службе КМУ.

Эту программу также называют "налоговой амнистией", какой она по сути и является. Речь идет о добровольном заполнении так называемой "нулевой декларации" со списанием налоговой ответсвенности за уже имеющиеся на момент декларирования активы.

Такую опцию планируется запустить в пакете с BEPS наряду с включением автоматического обмена налоговой информацией. Таким образом правительство планирует контролировать доходы украинцев, когда "нулевая декларация" станет реальностью.